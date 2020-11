Pallavolo, i campionati in Puglia partiranno a gennaio 2021

BARI - La pallavolo regionale riparte in Puglia nel 2021. E’ questo il responso della riunione del consiglio regionale Fipav, in seduta plenaria con la consulta dei presidenti territoriali: la decisione arriva «in considerazione dell’aggravarsi della situazione sanitaria e delle difficoltà oggettive manifestate». Ecco i nuovi calendari: i campionati di serie C maschile e femminile prenderanno il via in data 9-10 gennaio 2021, per concludersi, con playoff e playout, entro il 30 giugno 2021; i campionati di serie D maschile e femminile il 16-17 gennaio 2021, per concludersi, con playoff e playout, entro il 30 giugno 2021. Nei prossimi dieci giorni la Federazione pugliese predisporrà gironi e date delle gare che «potranno subire modifiche sostanziali, prima dell’inizio dei campionati, o anche in corso di svolgimento degli stessi, in base alle necessità contingenti ed allo sviluppo della pandemia in corso». Salta la Coppa Puglia 2021.

«Il Consiglio Regionale - conclude la nota Fipav Puglia- esorta i tesserati a tenere una condotta tale da non rendere inutili tutti gli sforzi compiuti in questi ultimi mesi da ogni società affiliata, ed invita ad affidarsi al senso di condivisione e di resilienza, innato in ogni sportivo, per riprogrammare al meglio le attività e gli obiettivi, in modo da finalizzare i precedenti ed i presenti sacrifici».