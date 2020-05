Altamura, Davide Lorusso, un talento in gabbia: per lui arriva la borsa di studio Usa

ALTAMURA - Davide Lorusso, di Altamura, a gennaio di quest’anno è diventato maggiorenne. La punta di diamante della giovane Italia del salto in alto che avrebbe dovuto partecipare, e non certo da comparsa, ai campionati italiani Under 20 e Mondiali Juniores Under 20 in Kenya, rischia di farla veramente la comparsa perché impossibilitato a fare allenamenti specifici.

Per la parte fisica ci pensa il padre, Claudio Lorusso, allenatore nazionale Fidal, per l’allenamento della tecnica si aspettano tempi migliori. Per comprendere la portata di questo ragazzo, se non basta citare il fatto che detiene il record regionale under 20 outdoor e indoor conquistati a soli 17 anni, ha ricevuto il mese scorso la proposta da un college americano per una borsa di studio. I migliori talenti mondiali scandagliati e selezionati ad ogni latitudine per formare le squadre dei college che poi si sfidano nei campionati universitari statunitensi Ncaa. Aggiungiamoci anche che un’importante società di abbigliamento sportivo ha scommesso su di lui vestendolo durante le gare nazionali ed internazionali.

Nell’atletica oltre al recupero fisico c’è il recupero tecnico. Una tecnica ed un gesto tecnico che va preparato e duramente allenato e che dopo una lunga inattività come quella a cui siamo stati costretti causa Covid-19 è quasi completamente persa. Il paradosso che l’unica struttura dove potrebbe allenaresi in pista e quindi con le scarpe chidate è a Matera nel campo scuola Duni. Anche se il 25 maggio palestre e centri possono riaprire, il Duni ha scelto di non farlo e non ha comunicato se e quando riaprirà. Tolto Matera restano Barletta e Molfetta con le rispettive strutture, scartate perché se aggiungiamo due ore di strada più il tempo degli allenamenti resterebbe ben poco tempo per preparare a dovere gli esami di stato che quest’anno a giugno dovrà sostenere. A questa assurdità si somma anche l’impossibilità di allenarsi nello spazio all’aperto di una scuola superiore di Altamura, perché la Città Metropolitana di cui sono di pertinenza gli istituti superiori considerano chiusa la scuola e con essa anche gli spazi esterni. La Federazione ed il Coni regionale ad oggi completamente assenti e senza risposte senza dimenticare le linee guida del Politecnico di Torino sulla ripresa della pratica sportiva che si scontrano con le carenze strutturali di molti centri.

Con i campionati italiani alle porte, spostati per ora a metà settembre dove nella categoria Under 20 del salto in alto è Davide Lorusso l’atleta da battere, con i meeting di atletica che si stanno organizzando solo nel Nord Italia, con i Mondiali in Kenya messi in stand by, senza un’adeguata preparazione si rischia di vanificare i sacrifici di questi anni bruciando medaglie e prospettive future ed un talento che in tanti ci invidiano.