Se i big dello sport si scoprono generosi grazie al virus

L’ingranaggio sportivo inceppato al pari di altri dalla liturgia del virus non spegne la luce in fondo al tunnel. Il calcio della turbofinanza, assieme a un’altra grossa fetta dell’industria sportiva, preme per ripartire. E sfida il necessario principio di precauzione scatenando brividi freddi. Ma non c’è solo questo nella sceneggiatura distopica (olimpiadi tra un anno, calcio in autunno, scuole sospese) che la crisi sta disegnando tra palestre e stadi chiusi e città avvolte nel silenzio. C’è la nuova normalità del gesto solidale, della reazione psicologica da record, dell’eccezionalità a ogni costo.

I Grandi dello Sport mandano il cuore a mille e scuciono le tasche per aiutare il nostro Paese nella guerra al Covid-19. L’ultimo in ordine di tempo è il numero uno del tennis mondiale, il serbo Nole Djokovic: assieme alla moglie Jelena ha disposto una donazione milionaria per le terapie intensive degli Ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia. Prima del tennis, il calcio: Lukaku dona centomila euro all’ospedale di San Raffaele di Milano, Ibrahimovic fa lo stesso per gli ospedali Humanitas, Dybala aderisce alla campagna promossa da Chiara Ferragni e Fedez per aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva sempre presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. E anche i presidenti Zhang (Inter), Pallotta (Roma) e Commisso (Fiorentina) si sono messi in moto donando rispettivamente 100mila euro al dipartimento di scienze biomediche e cliniche Sacco di Milano, 90mila euro in favore degli ospedali della Capitale, a cominciare dallo Spallanzani, e 125mila euro per quelli di Firenze.

Qualcuno dirà che sono briciole rispetto alla torta dei guadagni. Ma vale il gesto e il fatto che il ventaglio dei donatori sia largo è il segno di come anche lo Sport ha capito che il welfare non è mai spreco. E che il verbo rinunciare, che ti sconquassa l’anima e ti manda la mente in tilt, magari, ha una contrappasso se addomesticato. Georgina Rowe, 27 anni, vogatrice della nazionale australiana, ha preso talmente sul serio gli allenamenti al chiuso da stabilire un record mondiale indoor: 21.097 chilometri su un vogatore Concept2 in 1 ora, 19 minuti e 28,4 secondi, polverizzando il record della mezza maratona di oltre 40 secondi. Il grido di gioia per il primato: «Una vittoria psicologica».

C’è un altro quasi-miracolo che la Peste ha catapultato: l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera al decreto emesso dal Governo per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e delle Atp Finals di tennis assegnate a Torino dal 2021 al 2025. Tutto questo mentre tra le terapie anti-noia dell’ #iorestoacasa c’è anche la rallentata attaccatura delle figurine Panini, un rito che il coronavirus non solo non ha infuartuato ma che ha spinto il colosso dei «santini» del pallone a pubblicare tre figurine extra nelle prossime settimane: collezionare è un modo funzionale e indiretto per annullare la percezione del passaggio del tempo, per evitare di separarsi dal passato o dai ricordi.

La nuova normalità degli sportivi mette nella graduatoria della sopravvivenza, guanti mascherine, ma anche occasioni per fare altro piuttosto che lamentarsi. Il mondo, forse, non sarà salvato dagli sportivi generosi e psicologicamente robusti né dalle rare coesioni politiche pro-olimpiche. Ma se tutto questo fosse il segno di ravvedimento collettivo, il sottotesto di una rigenerazione?