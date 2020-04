Gallipoli, il calciatore Suhs bloccato in Messico per il virus

GALLIPOLI - Il Coronavirus «stoppa» anche un giocatore argentino, Joaquin Suhs, che attualmente è bloccato in Messico in attesa di fare rientro in Italia o di poter continuare per l’Argentina. L’esperto calciatore indossa la casacca del Gallipoli ed è uno tra gli artefici della quasi scontata permanenza della formazione giallorossa nel campionato di Eccellenza, guidando egregiamente il reparto difensivo. Fermati i campionati di calcio, il difensore sudamericano aveva deciso di fare rientro nella natìa Argentina per tornare dai suoi parenti. Partito per Londra, aveva continuato il suo viaggio arrivando fino in Canada per poi raggiungere Buenos Aires.

In Canada arriva, invece, la brutta notizia: gli viene comunicato che non erano previsti voli per Buenos Aires. Vista l’impossibilità di arrivare in Argentina, Suhs decide di fare rientro in Italia, passando ancora da Londra e tornare così a Gallipoli, ma proprio quel giorno vengono interrotti anche i voli per l’Italia. Decide di andare in Messico, con il quale i collegamenti erano ancora attivi e dove si poteva ricongiungere con altri connazionali. Arrivato lì, però, rimane bloccato senza poter continuare il suo viaggio. E ancora attende il via libera per l’Argentina o per fare rientro in Italia. Una odissea che ancora non si sa né quando, né come finirà.