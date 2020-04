Coronavirus: Bitonto, il volley piange la scomparsa di Vincenzo Schiraldi

Si è spento, questa mattina, all'età di 79 anni, il professor Vincenzo Schiraldi, fondatore e storico presidente della Volley ball Bitonto. Ricoverato dal 21 marzo scorso nel reparto Covid-19 dell'ospedale "Miulli", ha lottato strenuamente contro il Coronavirus, ma non ce l'ha fatta. Il mondo dello sport pugliese piange un autentico galantuomo, per più di quarant'anni guida del sodalizio bitontino che ha vinto numerosi tornei giovanili, una Coppa Puglia e disputato campionati di serie B2 e B1.

Il cordoglio del sindaco Michele Abbaticchio: «Questa infame epidemia ci priva di un autentico galantuomo, che per i giovani e lo sport della nostra città ha fatto davvero tanto, senza mai cedere a personalismi e lavorando sempre nell’unica direzione di far crescere il movimento sportivo a tutti i livelli».

Commosso, Danilo Piscopo, presidente della FIPAV Bari-Foggia, promette: «Verrà il tempo per onorare il Padre della pallavolo bitontina e rendergli il giusto tributo».