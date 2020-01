Atletica, la Valle d'Itria in rosa sforna medaglie e sogni

C’è un Sud, targato Valle d’Itria, che si fa sempre più spazio nel panorama nazionale dell’atletica. Tra le atlete più gettonate spicca il doppio titolo italiano, assoluto indoor e universitario, di Francesca Lanciano nella specialità del salto triplo. Non da meno sono stati anche la medaglia di argento di Francesca Semeraro, nel salto con l’asta degli italiani promesse, il suo bronzo sempre nell’asta ai campionati nazionali universitari. Senza dimenticare l’altro bronzo, quello di Giulia Sanzia, ottenuto ancora nel salto triplo sempre nella massima rassegna riservata agli atleti delle università italiane.

Insomma, l’atletica femminile fa festa a Locorotondo. E la società del presidente Marco Rubino ha celebrato, in questo scorcio di fine e inizio d’anno, le sue eccellenze: l’Alteratletica Locorotondo, da anni ormai è la punta di diamante di un movimento atletico femminile pugliese che anche nella stagione ormai conclusa è stata degnamente rappresentata sulle piste e sulle pedane di tutta la penisola.

A livello individuale è arrivato anche l’ennesimo bronzo conquistato nella velocità pura (100 metri piani) da Antonella Todisco tra le più piccole della categoria allieve.

Tre le maglie azzurre due delle quali indossate dal veterano Gregorio Angelini nella marcia, nei 50 chilometri di Coppa Europa in Lituania e nei 20 km delle Universiadi di Napoli e quella di Francesca Lanciano nel salto triplo della stessa manifestazione. Nel capitolo dedicato ai record ed alle migliori prestazioni stagionali ricorre due volte il nome di Antonella Todisco che ha riscritto quelli regionali allieve sui 60 metri indoor e sui 100 all’aperto, quelli assoluti di Sabina Doronzo e di Antonella Napoletano rispettivamente sui 3.000 siepi e nel Pentathlon.

Tanti anche i titoli di società collezionati da gennaio in poi con la squadra assoluta, quella under 23 e quella allieve, tutti su pista, e quelli individuali regionali, ben 17 – oltre i 5 di società – conquistati dalle ragazze guidate dal direttore tecnico, Antonio Petino: «È stata una stagione bellissima dove abbiamo disputato ancora una volta il campionato di società assoluto di serie A argento ma rimarrà sicuramente il ricordo della 18^ volta nelle finali nazionali del campionato di società allieve. Con le atlete arrivate a rinforzare le squadre siamo convinti che il 2020 ci riserverà molte soddisfazioni». Pochi giorni fa il trionfo di Teresa Montrone nella maratona di Reggio Emilia ha chiuso una stagione da ricordare.