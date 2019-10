Nuoto per atleti con disabilità: un barese da record e medaglie

Tre argenti, un bronzo e tanto rammarico per un record del mondo di staffetta centrato, ma non convalidato, per squalifica. Per Italo Oresta, 29enne di Bari, è stato un grande campionato europeo. E per la sua società, la Gargano 2000 di Giovinazzo guidata dal tecnico Nicola Scivetti, è un momento d’oro. Oresta ha conquistato quattro medaglie agli Europei Dsiso che si sono svolti ad Olbia. Intanto, in questi giorni, Daniele Zicchella, 23enne di Foggia, è in Australia, a Brisbane, per l’Inas Global Games su convocazione della Fisdir (la Federazione che comprende atleti con disabilità intellettivo relazionale).

Oresta ad Olbia è salito sul secondo gradino del podio nei 400, 800 e 1500 stile ed è arrivato terzo nei 200 stile. Peccato per la staffetta 4x200 stile dove Oresta insieme ai suoi compagni di squadra ha fatto registrare il record del mondo, ma il quartetto è stato squalificato per partenza irregolare.

«Il campionato è andato benissimo – dice Italo Oresta – avrei voluto dimostrare di più, ma va benissimo così. L’emozione più bella è stato condividere questi risultati con i miei compagni di squadra. Sono rammaricato per la squalifica». Italo Oresta si allena da sempre a Giovinazzo, dove la Gargano 2000 ha il suo quartier generale nella piscina della Netium (lo stesso impianto dove è cresciuta e si allena Elena Di Liddo) e ed è stato campione del mondo nei 400 stile (nel 2012), 400 e 800 stile (con record del mondo su questa distanza) nel 2013, vice campione del mondo nei 1500 stile nel 2014 e argento di staffetta ai Mondiali in Canada nel 2018. Ha all’attivo anche i titoli europei nei 200, 400, 800 e 1500 nel 2011 e nei 400 nel 2015. Dal 2009 è nel giro della Nazionale e ha record italiani.

Daniele Zichella in Australia è impegnato nei 50, 100 e 200 dorso, 50 e 100 farfalla, 200 e 400 misti. L’atleta si allena a Foggia nel centro Nuoto Mirage Village con l’allenatore Antonio Cetta (ma è supervisionato da Gargano 2000 nella piscina della Netium da Scivetti) ed è stato campione europeo nel 2014 e nel 2016 nei 200 dorso. A Parigi l’anno scorso agli Europei ha vinto tre bronzi e argento in staffetta ed è arrivato quarto nei 100 e 200 dorso. Dal 2013 è atleta di interesse nazionale della Fisdir ed è detentore di vari record italiani in corta e in lunga per la Fisdir, oltre al record italiano in vasca corta sui 100 dorso per la Finp (la federazione che comprende atleti con disabilità fisica e visiva).