Nuoto, Gargano 2000 in missione: a Mondiali ed Europei 2 campioni disabili

Un atleta agli Europei e l’altro ai Mondiali. Sempre più in alto la Gargano 2000, società di Giovinazzo leader in Puglia nel nuoto nel settore della disabilità. Daniele Zichella, 23enne di Foggia, è stato convocato dalla Fisdir (la Federazione che comprende atleti con disabilità intellettivo relazionale) e volerà in Australia ad ottobre per gli Inas-Fid Global Games che si svolgeranno a Brisbane.

Italo Oresta, 29 anni di Palo del Colle, è stato scelto dalla federazione per gli Europei «DSISO» che si svolgeranno ad Olbia a settembre. Davvero un risultato eccellente per la squadra allenata dal tecnico Nicola Scivetti e che si allena nella piscina della Netium, a Giovinazzo. Lo stesso impianto dove è nata, e dove nuota tuttora, Elena Di Liddo. Un’ulteriore conferma che da quelle parti sono abituati a fare emergere i talenti. La Gargano 2000 ha oggi circa 40 atleti che provengono dalla provincia di Foggia fino a sud di Bari. È un lavoro lungo 15 anni che ha necessità di uno staff competente e professionale. Zichella e Oresta sono la punta dell’iceberg ma intorno c’è una squadra che quest’anno ha fatto incetta di medaglie ai campionati italiani.

Zichella, si allena a Foggia nel centro Nuoto Mirage Village con l’allenatore Antonio Cetta (ma è supervisionato da Gargano 2000 nella piscina della Netium da Scivetti) ed è stato campione europeo nel 2014 e nel 2016 nei 200 dorso. A Parigi l’anno scorso agli Europei ha vinto tre bronzi e argento in staffetta ed è arrivato quarto nei 100 e 200 dorso. Dal 2013 è atleta di interesse nazionale della Fisdir ed è detentore di vari record italiani in corta e in lunga per la Fisdir, oltre al record italiano in vasca corta sui 100 dorso per la Finp (la federazione che comprende atleti con disabilità fisica e visiva).

Italo Oresta si allena da sempre a Giovinazzo e ed è stato campione del mondo nei 400 stile (nel 2012), 400 e 800 stile (con record del mondo su questa distanza) nel 2013, vice campione del mondo nei 1500 stile nel 2014 e argento di staffetta ai Mondiali in Canada nel 2018. Ha all’attivo anche i titoli europei nei 200, 400, 800 e 1500 nel 2011 e nei 400 nel 2015. Dal 2009 è nel giro della Nazionale e ha vari record italiani sulle distanze già citate con tempi invidiabili.

«Sono atleti che hanno le stesse potenzialità e capacità dei normodotati - conferma Scivetti - e si allenano ogni giorno con carici pesanti dando il massimo ad ogni allenamento. Voglio ringraziare la Netium per l’ospitalità. E’ una grande società che ha alla guida un grande professionista come, Lorenz Felequi, sempre presente e partecipe sul bordo vasca con i suoi consigli insieme a tutto il team della Netium».