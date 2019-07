Bari calcio, ingaggiati Antenucci e Kuspiz: nell'aria c'è il ritorno di Ranocchia

BARI - Il Bari al primo giorno di lavoro in ritiro a Bedollo (Trento) ha ufficializzato due colpi di mercato: ingaggiato a titolo definito dalla Spal l’attaccante Mirco Antenucci, classe 1984, e dall’Ascoli il centrocampista polacco Tomasz Kupisz, classe 1990. Entrambi hanno firmato un triennale.

Antenucci nelle ultime tre stagioni con i ferraresi ha segnato 36 gol e realizzato 13 assist; in carriera ha collezionato 530 presenze, 144 gol e 41 assist fra Serie A, B, C e campionati esteri. Kupisz nelle ultime cinque stagioni in B ha collezionato 135 presenze, 15 gol e 17 assist, giocando con Cittadella, Brescia, Novara, Cesena, Ascoli e Livorno.

Per la difesa, 'radiomercato' segnala un interessamento del club pugliese per l’ex azzurro Andrea Ranocchia: l’interista aveva salutato con gioia sui social la promozione del Bari tra i dilettanti (aveva scritto «Torna a brillare Vecchia stella del Sud").

«Quello di quest’anno è il primo ritiro del Bari, per una stagione ambiziosa. Ho trovato tanti volti nuovi qui ed è stata una bella emozione. Lo scorso anno è stato di start up totale (in serie D, ndr), questa volta possiamo organizzarci bene per tempo»: così il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato la missione del club nel torneo di Serie C, in una conferenza stampa nel ritiro di Bedollo (Trento).

«Sul mercato - ha aggiunto - la società ha programmi seri. Bari merita tanto. Abbiamo preso Antenucci, giocatore di serie A che ha sposato questa causa, la sesta piazza d’Italia, con uno stadio entusiasmante. Abbiamo preso anche Costa, Frattali, Folorunsho, Terrani, Scavone, Kupisz. Questi nomi parlano da soli, vengono tutti da categorie più importanti e sono qui per affrontare uno dei campionati più difficili. Vogliamo iniziare il campionato nella maniera migliore possibile».

Sul possibile rinnovo del contratto per Ciccio Brienza, De Laurentiis è stato netto: «Saluto il nostro capitano Brienza, è una bandiera del Bari. Gli abbiamo prospettato un programma per diventare responsabile delle giovanili, ma ha deciso al momento di prendersi una pausa riflessiva, avendo 40 anni. Noi lo aspettiamo a braccia aperte se deciderà di ritrovarsi con la società».

La trattativa del Bari con Brienza si chiuderà la prossima settimana, con la decisione definitiva del giocatore sul suo futuro, corteggiato anche dalla Juve Stabia.