Quasi definita griglia partenza: incertezza per Trapani e Bisceglie

È ormai in via di definizione la griglia di partenza della prossima serie C. Per il girone meridionale questa la situazione.

Il Palermo, riabilitato della giustizia sportiva nonci sarà. Ci sarà invece il Foggia, salvo eventuali ribaltoni dell’ultima ora. Ci sarà anche il Catania, eliminata nei playoff dal Trapani.

Al netto di eventuali alchimie nella composizione dei raggruppamenti, ecco le squadre del Sud Italia che hanno sin qui conquistato o mantenuto il titolo a prendere parte alla prossima serie C:

CAMPANIA: Casertana, Cavese, Avellino

PUGLIA: Bari, Monopoli, Virtus Francavilla, Foggia

BASILICATA: Picerno, Potenza

CALABRIA: Rende, Vibonese, Reggina, Catanzaro

SICILIA: Siracusa, Sicula Leonzio, Catania

Da definire ancora la posizione del Trapani, (in lizza nei playoff per la promozione in Serie B, ed il Bisceglie, in lotta nei playout per la permanenza in serie C.

Per eventuali ripescaggi sono pronti il Cerignola e la Turris.