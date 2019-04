I Giochi del Mediterraneo numero XX si disputeranno nel 2025. La data è stata approvata dal Comitato internazionale (Cigm). Ora resta da stabilire dove. La decisione sarà presa ad agosto di quest’anno e la candidatura di Taranto, che piace in maniera trasversale anche alla politica italiana, va ufficializzata con la presentazione dell’apposito dossier: i termini scadono a fine giugno. Nella proposta vanno messe nero su bianco tutte le voci necessarie per appoggiare nel migliore dei modi il viaggio della città jonica. A cominciare dall’impiantistica sportiva, per finire alla ricettività del territorio. Finora ci sarebbe solo una ventilata concorrenza di Sfax, città tunisina. Che potrebbe non avere appeal in quanto l’ultima edizione della manifestazione, quella dell’anno prossimo, si disputerà ad Orano, in Algeria. E difficilmente il Comitato internazionale darà via, a così breve tempo di distanza, al bis africano. Quando si assegnano i Giochi, si valuta una serie complessa di fattori. Compresi quelli legati alla geopolitica. L’ultima volta gli atleti hanno gareggiato a Terragona (Spagna 2018), mentre in Italia l’ultima città ad ospitare la manifestazione è stata Pescara (2009). Tra le due edizioni, nel 2013, la macchina organizzativa ha premiato la Tunisia, con Mersin.