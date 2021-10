Rivoluzione, nuovo album di Rocco Hunt, dal 5 novembre

ROMA, 13 OTT - Rocco Hunt torna con Rivoluzione, nuovo album, in uscita il 5 novembre. L'album (Epic/Sony Music) sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali. L'album contiene 15 tracce e diversi featuring. La cover è stata realizzata da Jorit, street artist che opera a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo. "Quest'opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, delle periferie, dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato - afferma Jorit - questa è un po' la storia di Rocco e anche la mia". L'opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata fotografata da Fabrizio Cestari. Intanto è già in radio "Fantastic", il nuovo brano di Rocco Hunt ft. Boomdabash. Sarà contenuto in Rivoluzione con "Un bacio all'improvviso" ft. Ana Mena (Platino) che ha superato i 42 milioni di stream su Spotify e i 49 milioni di views su YouTube, uscito anche nella versione in spagnolo. (ANSA).