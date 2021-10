In arrivo La persona peggiore del mondo di Joaquim Trier

ROMA, 13 OTT - Esce al cinema in Italia il 18 novembre La persona peggiore del mondo (The Worst Person in the World) di Joachim Trier, con protagonista Renate Reinsve, Migliore attrice al Festival di Cannes. Il film è stato una delle sorprese del festival per il modo in cui il regista norvegese reinventa con ironia e profondità la commedia romantica: in dodici capitoli assistiamo all'educazione sentimentale di Julie, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione e a lungo divisa tra due uomini. "E' già un classico" ha commentato The Guardian, che dà al film cinque stelle e guida il coro di critiche entusiastiche della stampa internazionale, mentre Variety già inserisce il film in pole position nella corsa all'Oscar per il Miglior film internazionale. (ANSA).