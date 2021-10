Musica: 75 anni Duca Bianco,al via celebrazioni con Bowie 75

NEW YORK, 13 OTT - Il prossimo 8 gennaio David Bowie avrebbe compiuto 75 anni. Per celebrare l'anniversario la sua famiglia ha lanciato una serie di iniziative che si svolgeranno lungo un arco di tempo di un anno. 'Bowie 75' sarà lanciata ufficialmente il 25 ottobre, esattamente 75 giorni prima della data del compleanno del Duca Bianco morto il 10 gennaio del 2016, due giorni dopo il suo 69/o compleanno, a causa di un tumore al fegato. La prima iniziativa sarà l'apertura di due negozi esperienza pop up, uno a Londra e uno a New York, a SoHo, a pochi isolati dalla casa dove abitava. I pop up catapulteranno I visitatori in un'esperienza audio-video della sua carriera anche con filmati e foto inedite. Si potranno inoltre indossare alcuni dei suoi vecchi costumi di scena (ANSA).