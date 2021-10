Mercato, grandi anteprime e lo sbarco dei social al 7/o Mia

ROMA, 13 OTT - Oltre 350 nuovi contenuti, dai nuovi progetti di Marco Bellocchio e Stefano Accorsi o Zerocalcare alle serie che Ferzan Ozpetek sta realizzando dalle sue Fate ignoranti. Più di 1.700 partecipanti da oltre 50 paesi, con due nuove vetrine dedicate ai contenuti factual e d'animazione. E ancora, 140 proiezioni, di cui 80 sono anteprime di mercato e anteprime mondiali, e un 30% di proiezioni in più. Sono alcuni dei numeri con cui si apre la 7/a edizione del Mia - Mercato Internazionale dell'audiovisvo, appuntamento ormai immancabile dei top players del settore ed evento di mercato in Europa tra i più importanti per numero di presenze e risultati, che torna a Roma dal 13 al 17 ottobre. "Il Mia è nato come una sfida - racconta la direttrice Lucia Milazzotto - La sua grande intuizione è aver saputo sempre anticipare i modelli. È stato il primo mercato che ha accolto in maniera trasversale e nativa tutta la filiera, dalla produzione cinematografica alla serialità televisiva, documentari, ora il factual e sempre di più l'animazione, riconoscendo la fluidità di mercato come una grandissima opportunità. E accogliendo - aggiunge - anche l'affacciarsi di nuovi player che in questi anni sono diventati sempre più parte integrante del mercato e ormai sono degli interlocutori fissi". Non a caso, tra le novità di questa edizione, "anche tutto il mondo legato ai social media e TikTok". "Il mercato del cinema e dell'audiovisivo nel mondo sta crescendo enormemente - commenta il ministro della cultura, Dario Franceschini - L'Italia sta esercitando e può esercitare un ruolo di guida in questo". E anzi, aggiunge, "credo che il cinema sarà uno dei settori trainanti della crescita economica italiana dei prossimi anni". Tra gli ospiti internazionali attesi quest'anno ai talks del Mia, anche Joe Russo, Alon Aranya, R.J. Cutler, Stuart Ford. (ANSA).