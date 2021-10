Oscar: la Palma d'oro Titane è film designato dalla Francia

ROMA, 12 OTT - Titane è il film selezionato per rappresentare la Francia nella selezione per l'Oscar straniero. Il film di Julia Ducournau, con Vincent Lindon e Agathe Rousselle, attualmente in sala anche in Italia, ha già vinto la Palma d'oro. Più di 80 nazioni dovrebbero iscriversi quest'anno per il miglior lungometraggio internazionale alla 94a esima notte degli Academy Awards. Quanto all'Italia, domani, mercoledì 13 ottobre, le candidature dovranno pervenire all'ANICA. La Commissione di Selezione visionerà i film candidati e si riunirà per la designazione, che dovrà essere comunicata all'Academy entro martedì 1°novembre 2021. L'annuncio delle nomination è previsto per l'8 febbraio 2022 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022. (ANSA).