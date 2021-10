Cinema: addio a Ruthie Tompson, animatrice di Biancaneve

NEW YORK, 12 OTT - Addio a Ruthie Tompson, storica animatrice della Disney e tra le menti dietro la produzione di classici come Biancaneve e i sette nani e Pinocchio. La Tompson aveva 111 anni ed è morta nel sonno nella sua casa di Los Angeles secondo una dichiarazione della Walt Disney Company. Classe 1910 la Tompson aveva iniziato a lavorare da adolescente per la Disney dopo aver conosciuto Walt e Roy Disney in una scuola di equitazione. Il suo primo lavoro fu quello di inchiostratrice per la prima pellicola della Disney, Biancaneve e i sette nani la cui produzione iniziò nel 1934. "Lavorammo anche la notte, giorno dopo giorno finché non la ottenemmo nel modo giusto" - ricordò successivamente riguardo alla pellicola animata. Alla fine degli anni '40 la Tompson fu promossa a controllore dell'animazione e designer di scena e rimase alla Disney per 40 anni. (ANSA).