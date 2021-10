Cinema: la Viennale omaggia l'italiano Fabrizio Ferraro

ROMA, 12 OTT - La Viennale, ovvero il Vienna International Film Festival, ha in programma THOUGHTS AND IMAGINATION una retrospettiva dedicata al cinema delll'italiano Fabrizio Ferraro. Verranno proiettati alcuni dei suoi lavori più rappresentativi: Piano sul pianeta (malgrado tutto, coraggio Francesco!), Wenn aus dem Himmel (Quando dal cielo…), SebastianO, Colossale Sentimento, Les Unwanted de Europa (Gli Indesiderati d'Europa), Checkpoint Berlin e la veduta luminosa. Il regista incontrerà poi il pubblico durante le proiezioni. Anche Palazzo delle Esposizioni di Roma, sabato 26 novembre, in occasione del passaggio alla Viennale, omaggerà il regista Ferraro proiettando il suo ultimo film la veduta luminosa, presentato alla Berlinale Forum 2021. (ANSA).