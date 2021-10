Musica: All'asta la chitarra acustica di Syd Barrett

ROMA, 12 OTT - La chitarra Yamaha di Roger "Syd" Barrett, uno dei fondatori dei Pink Floyd, andrà all'asta alla Cheffins Art & Design Sale giovedì 28 ottobre. La chitarra acustica a dodici corde che era appartenuta al musicista, scomparso nel 2006, viene venduta da suo nipote, Mark Barrett, con tutti i proventi suddivisi equamente tra l'organizzazione di beneficenza MIND e l'Arthur Rank Hospice. La chitarra, che ha una stima di £ 5.000 - £ 10.000, è stata menzionata da Syd Barrett nella sua famosa intervista al Rolling Stone Magazine del 1971 da Mick Rock, realizzata a a casa della madre di Barrett, 183 Hills Road, Cambridge. La chitarra viene venduta insieme ad una copia del Rolling Stone Magazine. "Quando mia nonna vendette la casa di Hills Road alla fine del 1974, Roger non viveva lì e alcuni dei suoi effetti personali dello studio, tra cui la chitarra, una collezione di dischi, un giradischi e alcuni faretti furono trasportati nella casa dei genitori proprio dietro l'angolo in Hinton Avenue, per tenerla al sicuro. Roger non la reclamò e mio padre Alan suo fratello, ha continuato a conservarla per tre successivi traslochi, donandomela come ricordo alla morte di mio zio che io stesso non ho mai conosciuto poichè nei suoi ultimi anni non vedeva nessuno", ha dichiarato Mark Barrett. La chitarra ha un numero di serie 1090448 con un codice data: il 21 ottobre 1969. Inoltre, la vendita includerà quella che si ritiene sia l'ultima opera d'arte creata da Roger Barrett, un disegno ad acquerello e matita, intitolato "Natura morta con limoni e bottiglie verdi", siglato e datato "RB Jan - 06", disegnato solo pochi mesi prima della sua morte per cancro al pancreas nel luglio 2006. L'immagine è stata scoperta nella sua casa in 6 Margaret's Square, a Cambridge, dove ha vissuto negli ultimi tre decenni della sua vita ed è stata venduta per la prima volta a Cheffins come parte della vendita del contenuto della sua casa nel 2006. L'immagine ha una stima di £ 4.000 - £ 6.000 ed è stata consegnata da un collezionista privato. Dagli anni più giovani di Barrett, c'è anche una fotografia originale della Cambridgeshire High School for Boys del 1959, che ritrae Roger Barrett, Roger Waters e Storm Thorgerson. (ANSA).