Da Morgan a The Jackal, i nuovi podcast di Spotify

ROMA, 12 OTT - Dal ritorno dei The Jackal agli astri maledetti di Morgan e poi due "intoccabili" come calcio e cibo e la vita dopo i 30. Apre così l'autunno dei nuovi show originali di Spotify, la piattaforma streaming che punta sempre più sui podcast. Anche in Italia, tra i paesi che hanno mostrato la più grande crescita nell'offerta del genere, con un'espansione del catalogo in lingua italiana dell'89% nell'ultimo anno (a livello globale la media è dell'85% con 1,5 milioni di nuovi podcast). A ottobre si riparte proprio con coloro che avevano aperto la strada. Dopo il successo di "Tutto Sanremo ma dura meno" (primo titolo Made in Italy per Spotify), dal 13 ottobre The Jackal tornano con "Biscottis, Storie dell'Internet", nuovo show in cui racconteranno com'è cambiato il web e come il web ha cambiato le nostre vite. Dal 14 ottobre è invece on line "UltràDelicious - Maurizio Tentella", viaggio in 16 città italiane che mette al centro le storie di squadre epiche, dall'Inter di Ronaldo alla Fiorentina di Batistuta, passando per la Sampdoria di Vialli e Mancini. E poi, dal 18, "Tutte le volte che", con due vere amiche, nella vita e sul lavoro, ovvero Camilla (Camihawke) e Alice (Alice Venturi), a ripercorre tutte le volte che hanno imparato qualcosa di nuovo, dall'università all'andare a convivere, dal capire che lavoro fare, alle figuracce, fino all'oroscopo. Infine, Morgan e "Ikaros - Le ali di cera del rock", dal 21 ottobre, con una carrellata di geni della musica la cui esistenza si è consumata troppo presto, a partire, nel primo episodio, da Amy Winehouse. Intanto, si è appena chiuso il bando Spotify di Sound Up, programma globale teso a supportare la produzione di show originali da parte di aspiranti podcaster donne. Quasi 1000 le candidature arrivate, per 10 posti. (ANSA).