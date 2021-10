Modà, il 12/11 esce nuovo album Buona Fortuna - Parte prima

ROMA, 11 OTT - A due anni di distanza da Testa o croce, i Modà tornano con un nuovo album, in uscita il 12 novembre, dal titolo "Buona Fortuna - Parte Prima" (prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services). Il disco è stato anticipato dal singolo "Comincia lo show". "Il brano - racconta Kekko Silvestre - ha aperto la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock, ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue da sempre il nostro Dna". Parlando poi del testo, Silvestre aggiunge: "Facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed è per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche sociali". Il brano è accompagnato da un video già online, nato da un'idea di Francesco Silvestre, che è un'aperta critica al mondo social di oggi dove chiunque, seduto sul proprio divano, può brandire il proprio telefono come una vera e propria arma, sparando giudizi contro chi si trova in quel momento dall'altra parte dello schermo. I Modà porteranno dal vivo il nuovo progetto discografico il prossimo maggio nei palazzetti, recuperando le date rinviate per pandemia. Il via il 2 e il 3 maggio dal Forum di Assago a Milano, poi il 9 a Verona, il 13 e 14 a Catania, il 17 a Reggio Calabria, il 20 e 21 a Bari, il 26 a Roma, il 28 a Eboli (SA). (ANSA).