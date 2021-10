Al via a Torino 5 nuove produzioni dopo le 10 estive

TORINO, 11 OTT - Anche l'autunno conferma il trend positivo per il cinema piemontese. La stagione estiva è stata intensa per Torino e il Piemonte: oltre a cortometraggi, documentari e spot televisivi, si sono realizzati tra giugno e settembre 10 grandi set - 3 lungometraggi, 6 serie tv e 1 docu-fiction. Tra questi, una produzione internazionale che si è appena conclusa dopo 6 settimane di preparazione e 5 settimane di riprese interamente piemontesi, Assassin Club, action film internazionale con un cast prestigioso e con la regia di Camille Delamarre. L'ottobre cinematografico torinese vede l'avvio di altre 5 grandi produzioni. Lunedì 11 ottobre batte il primo ciak Peripheric Love, lungometraggio diretto dal regista svizzero Luc Walpoth e prodotto dalla società di produzione svizzera Dschoint Ventschr insieme all'italiana Casa delle Visioni, sostenuto da Fctp. Lo stesso giorno prenderà il via un secondo lungometraggio che verrà realizzato a Torino per 6 settimane. Gli ultimi giorni di ottobre la società torinese Indyca Film sarà sul set del lungometraggio The Store, dramma-fantasy prodotto insieme alla svedese Tangram, progetto con Fctp. Sempre a ottobre si annuncia il nuovo film di Luca Miniero, produzione Indiana Production con Medusa Film, dal titolo Tutti a bordo, che coinvolgerà per alcuni giorni Torino. Prenderà il via anche una serie tv prodotta da Panamafilm per RaiPlay e diretta da Duccio Chiarini, "5 minuti prima" le cui riprese proseguiranno a Torino e in Piemonte per 8 settimane. "Un elenco molto significativo, che in prospettiva supera i risultati non solo del 2020, ma anche del 2019, e che getta le basi per un 2021 senza paragoni" sottolinea Paolo Manera, direttore di Fctp. "I lungometraggi sostenuti nel 2019 erano 14, nel 2020 erano 9, quelli del 2021 a oggi sono già 12, mentre le serie tv sostenute nel 2019 erano 6, nel 2020 erano 7, nel 2021 sono già 10 quelle terminate". (ANSA).