Christopher Coppola al New York Neorealism Film Awards

ROMA, 11 OTT - Sarà il New York Neorealism Film Awards a presentare "Sammy & Quinn" l'ultimo progetto diretto da Christopher Coppola, fratello del Premio Oscar Nicolas Cage ed autore di diverse pellicole cult come "G-Men from Hell". Nel cast di "Sammy & Quinn" anche Bailey e Dexter Coppola esponenti dell'ultima generazione della più prolifica famiglia cinematografica italo-americana, partita con il compositore Carmine Coppola, autore delle musiche de "Il Padrino" accanto a Nino Rota, giunta al suo apice con Francis Ford Coppola, autore di capolavori leggendari come "Apocalypse Now" e che in anni recenti ha espresso due delle registe di maggior talento del panorama internazionale come Sofia e Gia Coppola. Il progetto New York Neorealism Factory da cui ha preso corpo il Festival è un percorso nato tra New York e Roma nel 2018 con l'intento di fare scouting per produzioni indipendenti e che è ormai diventato una Community che conta al proprio interno oltre 300 filmakers e sceneggiatori da tutti i continenti. Il fondatore, l'italiano Michele Diomà, produttore di lungometraggi con cast internazionali che vanno dal premio Oscar James Ivory al premio Nobel Dario Fo ha commentato: "Sono onorato e felice di ospitare nella nostra Community l'ultimo lavoro firmato da Christopher Coppola, così come lo sono di accogliere quei progetti indipendenti realizzati da registi provenienti da ogni parte del mondo, che costruiscono le proprie opere spesso con pochissimi mezzi ma molta originalità". Tra i progetti della New York Neorealism Facory attualmente in corso anche un focus tra cinema e scuola, costituito da masterclass e proiezioni, pensato per far scoprire agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori il percorso produttivo che è alle spalle di un film, un progetto iniziato diversi anni fa presso la prestigiosa Fiorello La Guardia High School of Music & Art and Performing Arts di New York, che negli anni ha visto avvicendarsi studenti come Al Pacino, Robert De Niro e più di recente Timothée Chalamet. (ANSA).