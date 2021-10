Cinema: sold out masterclass Johnny Depp ad ALice nella città

ROMA, 11 OTT - E' andata sold out in appena 4 minuti dall'apertura delle prevendite la masterclass con Johnny Depp per il pubblico in programma ad Alice nella Città alle 19.00 del 17 ottobre all'Auditorium della Conciliazione. Gli uffici di Alice nella Città - sottolineano gli organizzatori - sono subissati di telefonate di fan da tutta Italia che non sono riusciti ad acquistare il biglietto, alcuni dei quali raccontano di avere organizzato da molto tempo la trasferta nella speranza di incontrarlo. Johnny Depp arriverà nella Capitale per presentare "Puffins", la web-serie animata prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e spin-off del film d'animazione "Arctic - Un'avventura glaciale". Unica nel suo genere, la serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, alla quale l'attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista: Johnny Puff. Amatissimo dal pubblico di Alice nella Città, che da anni chiede di incontrarlo, Johnny Depp sarà a Roma anche per un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell'immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre da "Edward mani di forbice" a "La fabbrica di cioccolato", passando per la serie cinematografica "I Pirati dei Caraibi" e ancora "Alice in Wonderland", "Alice attraverso lo specchio" e "Neverland - Un sogno per la vita". (ANSA).