Box office Usa, No Time to Die debutta in vetta

ROMA, 10 OTT - No Time to Die, ultimo atto di Daniel Craig nei panni di 007, debutta in cima al box office Usa e, pur non raggiungendo i 90 milioni raccolti la scorsa settimana da Venom: Let There Be Carnage's, tocca i 56 milioni di incasso. Un risultato che lo mette al quinto posto tra i risultati nei weekend d'esordio post-pandemia e al quarto posto nella serie storica dei debutti della saga di James Bond. Al secondo posto Venom: Let There Be Carnage guadagna altri 32 milioni per un totale di 141 milioni. Seguono The Addams Family 2 con 10 milioni per un totale di 31 milioni e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con altri 4 milioni nel sesto weekend di uscita. (ANSA).