Nuovo album per Bruno Mars & Anderson .Paak

ROMA, 09 OTT - Bruno Mars & Anderson. Paak, vincitori di molteplici Grammy Awards, hanno annunciato la data del nuovo album An Evening With Silk Sonic in uscita il 12 novembre. An Evening With Silk Sonic contiene le hit precedentemente pubblicate "Skate" e "Leave The Door Open". Recentemente, i Silk Sonic sono apparsi sulla cover del numero di Rolling Stone di settembre e i fan hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo all'interno della profonda amicizia di Mars e .Paak e alla loro ricerca dell'album perfetto. Il duo è arrivato all'uscita di "Skate" sull'onda del successo del loro singolo di debutto, "Leave the Door Open" che ha fatto vincere loro come Best Group ai BET Awards del 2021. È stato il primo singolo del duo ad essere #1 nella Billboard Hot 100, è stato due settimane non consecutive al #1 e 18 settimane consecutive nella top 10. Hanno pubblicato la versione live di "Leave The Door Open" e hanno fatto una serenata al pubblico per tre volte ai Grammy Awards, agli iHeartRadio Music Awards, e ai BET Awards. I Silk Sonic hanno presentato "Leave The Door Open" insieme al video ufficiale diretto da Mars e Florent Déchard che ha ora oltre 408 milioni di visualizzazioni. Il brano è stato seguito da una popolarissima campagna sui social media, #LetSilkSonicThrive ed è stato immediatamente accolto da un successo di critica senza precedenti. "Cosa c'è di nuovo e ha come protagonisti due stelle dell'R&B?" ha scritto Billboard, lodando Silk Sonic come "un duo groovy". (ANSA).