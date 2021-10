Al via set di 'Praticamente orfano' con Scamarcio e Puccini

ROMA, 09 OTT - Sono iniziate le riprese di 'Praticamente orfano' con la regia di Umberto Carteni Riccioni, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Nel cast Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Chiara Di Benedetto, Nunzia Schiano, Adriana Pappalardo, Bebo Storti, Paolo Sassanelli e Ema Stokholma. Il film sarà girato tra Monopoli, Milano e Roma per un totale di 6 settimane. Stando alla sinossi ufficiale. la storia ruota intorno a Valentino e Costanza che hanno fondato una famosissima griffe nel mondo del design. Lei è la donna che ha fatto sbocciare e conoscere nel jet set milanese il talento del ragazzo dal passato strappalacrime, rimasto solo al mondo fin dalla più tenera età. Valentino Tarocco, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia Tarocco, colorita e numerosa, gestisce una masseria agriturismo con il voto più basso su TripAdvisor a causa delle intemperanze del patriarca. In occasione del compleanno della madre, Nicola, il fratello maggiore tenta di riallacciare i contatti sperando in un aiuto economico di Valentino alla disastrata attività economica di famiglia. (ANSA).