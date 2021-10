Treni storici, nuovo modo proporre turismo italiano nel mondo

MILANO, 09 OTT - Un ritorno all'antico, ma con più di un occhio al contemporaneo: un viaggio "sensoriale" su treni storici e su percorsi particolari per la valorizzazione di tutta l'Italia, anche quella alternativa ai circuiti maggiori del turismo. E soprattutto un nuovo modo di 'vendere' le nostre bellezze nel mondo. E' questo, in sintesi, l'obiettivo di 'Itinerari in Treno storico' promosso dal Ministero del Turismo con la Fondazione Fs italiane. L'iniziativa - partita oggi - coinvolgerà agenzie di viaggio, stakeholder, stampa di settore ed influencer in 14 Fam Trip (viaggi di familiarizzazione), fino a fine novembre, sulle più belle linee ferroviarie del Paese. Quindi dal tour operator Albatravel gli operatori potranno acquistare dei pacchetti, previsti dalla primavera, si spera alla fine delle criticità della pandemia, se si vuole personalizzati, su queste tratte anche dagli Stati Uniti o dal Giappone. Partner è, sul versante enogastronomico, Gambero Rosso. Allo stesso tempo partiranno treni storici nei week-end co-finanziati dal Ministero. Il nuovo modello di promozione è stato presentato alla Stazione Centrale, fra gli altri, dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, e dal direttore generale della Fondazione Fs Luigi Cantamessa. "È un progetto che coniuga la bellezza del Paese, in quanto mette insieme paesaggio, cultura e gusto - ha detto, tra l'altro, Garavaglia -. Il ministero del Turismo farà la propria parte per valorizzare i percorsi dei treni storici attraverso il co-finanziamento dei progetti che verranno presentati dalle Regioni. Così da rendere strutturale uno schema di turismo destinato alle aree interne e meno conosciute e bellissime del Paese". "Un progetto lungimirante - gli ha fatto eco Cantamessa - attraverso il quale è nostra intenzione far conoscere le potenzialità del turismo ferroviario ai principali tour operator nazionali e internazionali". (ANSA).