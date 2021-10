Festival eccellenza femminile, è Next Generation women

GENOVA, 08 OTT - Quarantacinque giorni di programmazione, 30 eventi in calendario e 40 ospiti. Sui palcoscenici del Teatro Nazionale di Genova ma anche online, tra i palazzi della città e nell'area metropolitana: la Sala Agave di Sestri Levante, Palazzo Ducale, Il Museo Biblioteca dell'attore e la nuova Biblioteca Universitaria prenderà il via Next Generation Women, 17/a edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile (dal 15 ottobre al 28 novembre). Quest'anno, il Festival affronta gli argomenti proposti dal Next Generation Plan, individuando due grandi campi tematici: i luoghi del Teatro e il luoghi della Cura, punti di riferimento ideali in vista della ripartenza sociale e culturale del Paese. La rassegna teatrale tutta al femminile realizzata in residenza al Teatro Nazionale di Genova è il cuore della manifestazione, che si apre ufficialmente al Teatro Duse il 15 ottobre con lo spettacolo cross-mediale Traces of Antigone di Christina Ouzounidis e Elli Papakonstantinou, che comincia da Genova il suo tour internazionale dal vivo (prossime piazze Germania e Svezia). Si continua nello stesso teatro il 20 e il 21 ottobre con Laura Curino maestra d'ironia in Artemisia Caterina Ipazia… e le altre, una regia della stessa direttrice artistica del Festival, Consuelo Barilari. Alla Sala Mercato del Teatro Modena dal 16 al 28 novembre una carrellata di protagoniste della scena tutte impegnate a inventare nuovi modi di raccontare toccando argomenti scottanti con la conduzione di Erica Manna (la Repubblica), Laura Palmieri (Radio Rai), Silvia Neonato, Silvana Zanovello (il Secolo XIX). Nei primi giorni di novembre verranno comunicati i nomi delle donne che il 13 novembre riceveranno il Premio Ipazia Nazionale e Internazionale all'Eccellenza al Femminile 2021 e il Premio Lady Truck Raimondi Sirotti. Il Festival dell'Eccellenza al Femminile è sostenuto dal Mic con il Patrocinio di presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Regione Liguria, Università di Genova, Università di Padova e Rai Liguria. (ANSA).