View Conference, a Torino guru digitale e effetti speciali

TORINO, 07 OTT - Si tiene in presenza dal 17 al 22 ottobre alle Ogr di Torino la 22/a View Conference, il principale simposio italiano dedicato ad animazione digitale, effetti speciali e computer grafica. "Quella di quest'anno - afferma la direttrice Maria Elena Gutierrez - sarà l'edizione di View più grande e inclusiva di sempre, una settimana di incontri, online e in presenza, che riunirà oltre 200 tra i più prestigiosi e pluripremiati professionisti nell'ambito degli effetti visivi in più di 150 appuntamenti, tra conferenze, panel, workshop e masterclass. Per il secondo anno consecutivo, l'accesso sarà gratuito". Speaker d'eccezione Sir Roger Deakins, direttore della fotografia vincitore di due Oscar. Tra i relatori i registi Tom McGrath, noto per i film della serie Madagascar e per Baby Boss, oltre che per il recente sequel Baby Boss 2 - Affari di famiglia,, Jorge Gutierrez, sua la serie Netflix di prossima uscita Maya and the Three, e Tom Moore (Wolfwalkers). Numerosi gli appuntamenti in cui viene approfondito il mondo degli effetti visivi: tra questi, i panel 'The Future of VF', con professionisti come Roger Guyett (Star Wars, Ready Player One, Star Trek), Rob Legato (Il Re Leone), Paul Franklin e Christopher Townsend. Tra le novità di quest'anno la partecipazione di Margaret Dean e Jinko Gotoh, presidente e vicepresidente di Women in Animation, associazione nata allo scopo di promuovere e supportare le donne attive nel mondo degli effetti visivi. (ANSA).