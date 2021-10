Star di ieri e di oggi per Salvatore - Il calzolaio dei sogni

ROMA, 07 OTT - Da Gloria Swanson a Audrey Hepburn, da Greta Garbo a Sophia Loren, sono tante le dive divenute clienti e amiche di Salvatore Ferragamo. Colui che è stato definito "Il ciabattino delle stelle", visto che nei primi anni del Novecento, partì giovanissimo, poco più che un bambino, da Bonito, piccolo paese italiano ai confini dell'Irpinia per raggiungere il fratello in America, dove in pochi anni conquistò con le sue scarpe tutta la nascente generazione di star del cinema muto e in seguito le stelle di Hollywood. E' la storia di Salvatore Ferragamo raccontata in un docu-film, che dopo la presentazione al Festival di Venezia del 2020, arriva a Roma, all'Audiotorium Parco della Musica, per essere presentata in anteprima ad un pubblico selezionato dove spiccano i volti di molte star del cinema: Stefania Sandrelli, Laura Morante, Valeria Golino, Violante Placido, Adriano Giannini, Nicoletta Romanoff, Valeria Solarino, Alessandro Roja, Ivan Cotroneo e Yvonne Scio'. Nel documentario, oltre alle immagini e ai video di Saltatore Ferragamo e di sua moglie Wanda, le testimonianze di figli e nipoti, i commenti di colleghi come Manolo Blahnik e Christian Louboutin, gli interventi di critici e storici della moda, da Giusi Ferrè a Susy Menkes. Il docufilm, con la voce narrante di Michael Stuhlbarg, si avvale di immagini inedite e testimonianze che vedono protagonisti, anche il regista Martin Scorsese e la costumista Deborah Nadoolman Landis. La storia è quella umana, artistica e imprenditoriale di Salvatore Ferragamo, dall'infanzia a Bonito, dove ha realizzato le sue prime scarpe, al viaggio in America in cerca di fortuna, dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia, dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione. Carattere, istinto, genio, curiosità e straordinaria intuizione. Il docufilm sarà visibile in circa 200 sale italiane l'11, il 12 e il 13 ottobre, distribuito da Lucky Red. (ANSA).