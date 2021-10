LP, l'8 ottobre esce il singolo Angels che anticipa album

ROMA, 06 OTT - L'8 ottobre esce Angels, nuovo singolo della cantautrice americana LP. Il brano è trampolino di lancio per il nuovo album Churches che uscirà il 3 dicembre. "Angels è una canzone che è sempre stata lì, che mi ronzava nella testa - racconta l'artista -. Mi sono sentita così piena d'amore nel momento in cui si è palesata e, forse, sono proprio stati gli angeli a scriverla. Chi lo sa? Qualunque sia la verità, è davvero meraviglioso per me cantarla e spero che questo amore possa arrivare anche a chi ascolterà". All'album seguirà un tour mondiale che toccherà anche l'Italia. Al Fabrique di Milano l'11 marzo 2022, poi il 17 luglio a Nichelino (Torino), il 18 luglio a Firenze, il 19 luglio A Marostica (Vicenza), il 21 luglio a Chieti, il 22 luglio a Roma. (ANSA).