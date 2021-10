Tina Turner vende 60 anni di musica alla BMG

NEW YORK, 06 OTT - Tina Turner si aggiunge all'elenco degli artisti che hanno ceduto i diritti della loro produzione artistica. La cantante americana, naturalizzata svizzera, ha venduto il suo catalogo musicale alla casa discografica tedesca BMG. Si tratta di circa 60 anni di carriera. I termini economici dell'accordo non sono stati resi noti, ma secondo la rivista di settore Music Business Worldwide sarebbero in ballo 50 milioni di dollari. Tina Turner, 81 anni, che a fine ottobre sarà introdotta nella Rock 'n' Roll Hall of Fame per la seconda volta, è stata la prima artista di colore e la prima artista donna a finire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Tra i suoi lavori da solista ci sono dieci album in studio, due live, due colonne sonore e cinque compilation. Secondo BMG ha venduto oltre 100 milioni di dischi. (ANSA).