A Ferrara 4 opere per la stagione del Teatro Comunale

FERRARA, 06 OTT - Quattro titoli, per un totale di otto recite, tutti coprodotti dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara: sono i numeri della prima parte, dal 29 ottobre al 31 dicembre, della stagione lirica del Teatro intitolato a Claudio Abbado annunciati dal direttore Moni Ovadia. Due sono celebri opere della grande tradizione, Madama Butterfly di Puccini (29 e 31 ottobre) e Werther di Massente (28 e 30 novembre) mentre le restanti due rappresentano il Novecento, María de Buenos Aires di Astor Piazzolla (18 e 19 dicembre) e l'epopea barocca con la rara Farnace di Antonio Vivaldi (30 e 31 dicembre), proposta nella versione scritta per il Carnevale di Ferrara del 1739 e mai rappresentata per divieto ecclesiastico. La tragedia pucciniana sarà diretta da David Crescenzi a capo dell'Orchestra Città di Ferrara e di un cast capitanato da Silvia Pantani. Del Werther, una coproduzione molto allargata che vede la presenza della Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Francesco Pasqualetti, si occuperà il regista Stefano Vizioli, mentre la parte del protagonista è affidata Francesco Demuro. L'operita tango di Piazzolla, nei cento anni della nascita del compositore, verrà invece proposta nell'edizione vista la scorsa estate al Ravenna Festival con Martina Belli nel ruolo di Maria. Il Farnace di Vivaldi, dramma in tre atti su libretto di Antonio Maria Lucchini, infine, verrà presentato a 283 dalla sua ideazione: la prima ferrarese sarà affidata alle cure dello specialista Federico Maria Sardelli alla guida dell'Orchestra Accademia dello Spirito Santo, con la regia di Marco Bellussi. In scena Paola Gardina, Francesca Lombardi Mazzulli, Leonardo Cortellazzi. Tutte le opere saranno precedute dagli incontri di approfondimento "Prima della prima" e da "Storie d'opera: la lirica raccontata nei libri". (ANSA).