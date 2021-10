Giovanni Allevi, il 5 novembre il nuovo album "Estasi"

ROMA, 06 OTT - A distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, Giovanni Allevi torna con Estasi, il nuovo progetto di pianoforte solo, in uscita in tutto il mondo il 5 novembre (etichetta Bizart /distribuzione Artist First). Il maestro, attraverso le note del pianoforte, conduce per mano l'ascoltatore attraverso le molteplici emozioni dell'essere umano, fino alla più sublime: l'estasi, l'uscita fuori di sé, l'approdo ad una dimensione metafisica. Registrato con il suo amato Grand Piano Bösendorfer "Imperial", Estasi è il risultato di una continua ricerca compositiva e della capacità comunicativa del suono. L'album si apre con "Kiss me again", singolo dell'estate accompagnato dal videoclip che racconta una storia d'amore sofferta che si risolve, grazie alla musica, in un tenero romantico bacio, e che ha visto protagonisti i top dancers del Teatro alla Scala di Milano Virna Toppi e Gioacchino Starace. Giovanni Allevi, compositore filosofo, si dedica al suo strumento prediletto non solo con nuove composizioni ma anche in ambito letterario: il 21 ottobre, infatti, uscirà il suo nuovo libro "Le regole del pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall'ordinario" (Ed. Solferino). (ANSA).