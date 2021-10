'Venezia a Napoli', arriva Leone d'Oro 'L'événement'

NAPOLI, 06 OTT - 'La Scelta di Anne - L'événement' , il film vincitore del Leone d'Oro alla 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, arriva in anteprima a Napoli il 24 ottobre al Cinema Astra ( ore 21) in esclusiva per il pubblico di "Venezia a Napoli. Il cinema esteso" (XI Edizione). La rassegna cinematografica, ideata e diretta da Antonella Di Nocera, dal 19 al 24 ottobre 2021 propone la visione di film selezionati dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e incontri con gli autori. A presentare il film, per la prima volta dopo Venezia, la regista e sceneggiatrice francese Audrey Diwan e la protagonista, la ventiduenne franco-rumena Anamaria Vartolomei, che hanno portato al Lido un'opera coraggiosa sull'aborto clandestino nella Francia degli anni '60, tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Annie Ernaux. Si tratta di un evento speciale per la manifestazione curata da Parallelo 41 Produzioni, simbolo di un impegno che la cooperativa napoletana porta avanti dal 2002 per valorizzare giovani talenti, temi al femminile e contenuti indipendenti nella produzione e promozione del cinema. L'anteprima è organizzata con Europictures di Lucy De Crescenzo, la società di distribuzione e produzione napoletana che ha intuito il potenziale del film e lo distribuirà nelle sale italiane dal 4 novembre. "Venezia a Napoli. Il cinema esteso" con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, è realizzato in collaborazione con la Mostra di Venezia e molte istituzioni tra le quali l' Università "Federico II", Institut Français Napoli, Goethe, Cervantes Napoli, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. (ANSA).