Primo ciak per 'Era ora' di Aronadio con Edoardo Leo

ROMA, 05 OTT - Dopo ORECCHIE e IO C'È, Alessandro Aronadio torna a girare dall'11 ottobre un nuovo film, ERA ORA, che riunisce il regista con Edoardo Leo nel ruolo di Dante, affiancato da Barbara Ronchi in quello di Alice. Questa la storia: Dante ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice, ma ne ha uno davvero pessimo con il tempo. Assorbito da mille impegni, arriva sempre in ritardo e ha l'impressione che la sua vita stia scorrendo troppo velocemente. Il giorno in cui compie quarant'anni quell'impressione diventa incredibilmente realtà. Da quel momento Dante si ritrova a saltare in avanti di anno in anno, senza avere più controllo della sua vita. Il tutto per una romantic comedy su quello straordinario viaggio è il tempo. Scritto da Alessandro Aronadio e Renato Sannio, il film è una co-produzione Bim Produzione, Palomar e Vision Distribution e verrà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. (ANSA).