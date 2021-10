Carmen Consoli, dal 4 novembre al via il tour nei teatri

ROMA, 05 OTT - Si riparte: Carmen ci crede, la tenacia è una delle sue caratteristiche fondamentali, così è confermato il tour teatrale di "Volevo fare la rockstar", l'album uscito il 24 settembre per Narciso/Polydor. Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con "impegno e coerenza" torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa. La prima data della nuova tournée (prodotta e organizzata da OTR live) è confermata per il 4 novembre dal Teatro Regio di Parma, dopo la data zero ad Assisi il 29 ottobre. Queste le date confermate: 29 ottobre Assisi (PG) (data zero), 4 novembre Parma, 5 novembre Trento, 8 novembre Firenze, 13 novembre Pescara, 15 novembre Bari, 16 novembre Napoli, 20 novembre Torino, 22 novembre Genova, 24 novembre Bologna, 25 e 26 novembre Milano, 30 novembre Cagliari, 10 dicembre Senigallia, 11 dicembre Padova, 15 e 16 novembre Catania, 17 e 18 dicembre Palermo, 26 e 27 dicembre Roma. (ANSA).