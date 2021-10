Santa Cecilia apre con Mahler, sul podio Jakub Hrusa

ROMA, 05 OTT - ''Con 'Resurrezione' vogliamo dimostrare che stiamo uscendo dalla pandemia e possiamo ricominciare. La bellezza di questa musica parla a tutti indistintamente''. Jakub Hrusa, nuovo direttore principale ospite di Santa Cecilia, riassume così il senso della scelta della Seconda sinfonia di Gustav Mahler che lo vedrà il 7 ottobre sul podio dell'Auditorium Parco della Musica di Roma con l'orchestra e il coro dell'Accademia Nazionale per l'inaugurazione della stagione 2021-2022 con le voci soliste del soprano Rachel Willis-S›rensen e del contralto Wiebke Lehmkuhl. "E' un grande privilegio per me - spiega il giovane direttore ceco - è il simbolo di una nuova fase, della possibilità di ritrovarci come comunità. Non potevo immaginare un inizio migliore con Santa Cecilia. L'impressione dopo la prima prova è che l'orchestra suona in modo splendido Mahler, un autore che amo e amiamo tutti moltissimo''. Hrusa ha un rapporto speciale con il compositore boemo. ''Ero adolescente - racconta il maestro di Brno - quando lo ascoltai per la prima volta e decisi allora che avrei voluto fare il direttore d'orchestra. Se si crede, come io credo, che nessun altro compositore sia stato in grado di creare qualcosa di più alto e insieme spiritualmente profondo, la Seconda di Mahler è una sfida enorme per chi interpreta e per chi ascolta''. Nella serata inaugurale Hrusa, che si è esibito a Santa Cecilia più volte negli anni scorsi, avrà il suo primo incontro ravvicinato con il coro, istruito da Piero Monti, che ritroverà nel giugno prossimo per il suo secondo appuntamento in cartellone con la Sinfonia n. 9 "Dal Nuovo Mondo" di Antonin Dvořák e la Missa Glagolitica di Janáček, di rara esecuzione. Il concerto d' apertura, in programma giovedì 7 ottobre alle 19:30, si replica venerdì 8 alle 20:30 e sabato 9 alle 18:00. (ANSA).