Franco Battiato, esce The complete Collection

ROMA, 05 OTT - Per celebrare il genio e l'estro di uno dei più amati ed ammirati artisti italiani, esce "Franco Battiato: The Complete Collection". Un cofanetto che, per la prima volta in edicola, raccoglie in 36 uscite l'intera discografia delle opere di musica leggera del Maestro, recentemente scomparso. La raccolta, dall'8 ottobre a cadenza settimanale, comprende tutti i 30 album da studio della produzione di musica d'autore del cantautore (dall'album di debutto Fetus del 1972 fino all'ultimo lavoro Torneremo ancora con la Royal Philarmonic Orchestra) e i 6 live (Giubbe rosse; Last Summer Dance; Concerto di Baghdad; La cura live; Un soffio al cuore di natura elettrica; Live in Roma con Alice). Un repertorio vastissimo, unico ed incasellabile, nel quale il Maestro ha spaziato tra generi molto diversi tra loro, ma caratterizzati sempre da raffinatezza e profondità. In "Franco Battiato: The Complete Collection" anche contenuti editoriali inediti: i libretti che accompagnano ogni CD sono infatti arricchiti da immagini esclusive e da testi di presentazione degli album (con approfondimenti ed analisi dell'epoca storica in cui sono stati pubblicati originariamente). Ad inaugurare la collezione l'8 ottobre, "La voce del padrone", a quarant'anni dalla sua pubblicazione. L'undicesimo album di Battiato, che nel 1981 e in soli 30 minuti, rivoluzionò lo scenario musicale in Italia. Sette brani che sono una sintesi dello "stile Battiato": La voce del padrone fu il primo album italiano a toccare il traguardo del milione di copie vendute (in vinile). La versione dell'album proposta nella collezione è quella rimasterizzata e remixata nel 2015 da Pino Pischetola con Franco Battiato. La seconda delle 36 uscite della collezione sarà "Fleurs", il 15 ottobre. (ANSA).