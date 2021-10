Film serie e cartoni, a Cagliari gli Italian animation days

CAGLIARI, 05 OTT - Tornano a Cagliari gli Italian animation days, tre giorni, dal 6 all'8 ottobre, dedicate alle opere audiovisive di animazione tra cinema, tv e web. L'edizione 2021 sarà in collaborazione con il festival Tuttestorie e vedrà coinvolti oltre 100 ospiti tra produttori, broadcaster, autori, illustratori e giovani animatori del progetto Nas - Nuova Animazione in Sardegna. L'Ex-Manifattura Tabacchi sarà la sede delle tre giornate dell'evento. Tra i relatori del primo programma dedicato alla letteratura under 18 e alla trasposizione in serie e film anche gli autori di Book on a tree: Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Davide Morosinotto e Marco Ponti. Saranno presenti per Rai Ragazzi Annita Romanelli, Anne-Sophie Vanhollebeke per Cartoon Italia, Nevina Satta per Sardegna Film Commission. Accanto ai momenti di formazione di settore, è previsto anche l'approfondimento su casi di eccellenza, con la presentazione del modello produttivo delle isole Canarie in un tavolo che vede protagoniste le esperienze internazionali raccontate dalla rappresentante Maria Bonaria Fois (Mondo Tv Iberoamerica), in un confronto con Sabita Jagtani (Economista - Zona Especial Canaria) e Ivan Agenjo (presidente dell'associazione produttori spagnoli e di Diboos). Le grandi associazioni di categoria del cinema e dell'animazione in Italia, Asifa (associazione italiana degli artisti e professionisti dell'animazione) e Cartoon Italia, affronteranno invece il tema della trasposizione su schermo dei grandi successi della letteratura, in una tavola rotonda sulle strategie di scritture per adattamenti cinematografici e televisivi alla quale parteciperanno Marino Guarnieri (presidente Asifa), Niccolò Sacchi (Atlantyca), Cristian Jezdic (Beq Entertainment), Franco Serra (Gertie), Alfio Bastiancich (Showlab), Maurizia Sereni (Movimenti Production). Infine momenti di incontro anche sui progetti "Made in Sardegna" in fase di sviluppo. (ANSA).