Cinema: morto Heinz Lieven, dal teatro al set di Sorrentino

BERLINO, 04 OTT - È morto all'età di 93 anni, ad Amburgo, l'attore tedesco Heinz Lieven. Secondo il suo agente, Lieven si è spento in casa fra i suoi familiari già lunedì scorso, il 27 settembre, scrivono i media tedeschi. I primi passi nel teatro, una lunga carriera sul palco, volto noto di serie televisive, Lieven era però noto anche al pubblico internazionale, per film come "This must be the place" di Paolo Sorrentino, che lo vide accanto a Sean Penn, per una pellicola che arrivò a Cannes nel 2011. Recitò anche in "Remember" di Atom Egoyans, presentato a Venezia nel 2015. Il suo ultimo ruolo lo aveva interpretato l'anno scorso per una serie poliziesca della Zdf. Nato nel 1928 a Blankanese, appena fuori Amburgo, aveva iniziato la sua carriera di attore a teatro, e moltissime furono le interpretazioni al Kampnagel di Amburgo, allo Schillertheater di Berlino, come allo Staatstheater di Stoccarda. (ANSA).