Serata Boheme nell' Aula Magna della Sapienza

ROMA, 04 OTT - Un gala lirico pucciniano è la proposta del secondo appuntamento della stagione numero 77 che l' Istituzione Universitaria dei Concerti propone martedì 5 ottobre alle 20:30. La Serata Bohème, progetto originale dell' Istituzione, vedrà impegnati quattro talentuosi allievi di Raina Kabaivanska. Giuseppe Infantino, Marily Santoro, Aleksandrina Mihaylova e Cesare Kwon interpreteranno arie, duetti e altre pagine d'insieme dal capolavoro pucciniano, rispettivamente nei ruoli di Rodolfo, Mimì, Musetta e Marcello, accompagnati al pianoforte da Marco Scolastra. "Sono felice di presentare alcuni giovani del mio Master, sostenuti dalle borse di studio del Fondo Kabaivanska, - ha detto la grande cantante - in questa serata organizzata in una sede prestigiosa come La Sapienza dove tanti giovani studenti avranno l'occasione di conoscere ed apprezzare il talento e il lavoro dei giovani cantanti impegnati in questa selezione di Bohème. Lavorare con i giovani e per i giovani è per me fonte d'inesauribile entusiasmo". Il concerto sarà preceduto da un incontro con Raina Kabaivanska moderato da Andrea Penna. (ANSA).