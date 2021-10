Stanley Tucci, mi sto ancora riprendendo dalle cure anti cancro

ROMA, 03 OTT - Impegnato nella promozione del suo nuovo libro di memorie "Taste: My Life Through Food", in uscita il 5 ottobre, Stanley Tucci ha raccontato che si sta ancora riprendendo dalle cure contro il cancro mentre lavora alla produzione della sua docuserie per la Cnn "Stanley Tucci: Searching for Italy". A settembre l'attore statunitense, 60 anni, aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un tumore alla base della lingua dal quale oggi sembra essere guarito. L'interprete di "Big Night" e "Il diavolo vesta Prada" è tornato a parlare della sua battaglia contro il cancro - riferisce Variety - in una nuova conversazione con il New York Times, spiegando nei dettagli come la malattia abbia condizionato la sua vita. Dopo tre sedute di radiazioni, Tucci ha iniziato a provare vertigini e perdita di appetito: "È stato difficile perché potevo assaggiare tutto, ma non riuscivo a ingoiare", ha spiegato. L'attore ha anche dichiarato di non temere tanto la morte, quanto la possibilità di perdere il senso del gusto: "Se non puoi mangiare e goderti il ;;cibo, come farai a goderti qualcos'altro?". Se Stanley Tucci ha già scritto libri di cucina, "Taste: My Life Through Food" è una riflessione sul rapporto dell'attore con il cibo, compresi i ricordi della cucina di sua madre e aneddoti sui pasti sul set. (ANSA).