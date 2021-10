Torna Maker Music, con Tlon, Max Casacci, Clementino, Ensi

ROMA, 02 OTT - Maker Faire Rome - The European Edition 2021, la più grande fiera di innovazioni e creatività in Europa - promossa e organizzata della Camera di Commercio di Roma attraverso la sua Azienda Speciale InnovaCamera - torna dall'8 al 10 ottobre dal vivo a Roma, presso l'area del Gazometro Ostiense, e online, portando la musica all'attenzione di curiosi, appassionati e addetti ai lavori, con Maker Music, curata da Andrea Lai: la sezione dedicata alla scoperta del making della musica dal punto di vista dell'innovazione, della creatività e della tecnologia. Podcast, talk, showcase e performance in un'edizione che vedrà protagonisti Tlon, Max Casacci, Frenetik, La rappresentante di lista, Naip, Clementino, Ensi, Radio Raheem Milano, Donato Piccolo, Garage Gang e molti altri. Tema scelto: l'errare, inteso sia come sbaglio o incidente di percorso, che genera nuove vie artistiche, sia come deviazione da quei percorsi prestabiliti dalla tradizione per imboccare la via della scoperta. Dopo l'esperienza online dell'edizione 2020, Maker Music 2021 - all'interno di Maker Faire Rome The European Edition 2021 - sarà anche live, sull'inedito Cube Stage, un cubo di 4 metri completamente fatto di schermi trasparenti con video proiezioni interattive. "Quest'anno Maker Music racconterà l'azione dell'errare come scintilla creativa - spiega il curatore Andrea Lai - guizzo d'innovazione spesso attore del cambiamento del corso della musica. Lo racconterà a un pubblico giovane attraverso la musica, mostrando il valore educativo dello sbaglio. La creatività musicale passa per l'errore, l'uso improprio di strumenti e tecnologie che porta alla nascita di nuovi generi musicali". Il programma partirà il 4 ottobre per concentrarsi tra l'8 e il 10 ottobre, saranno moltissime le occasioni di approfondimento e confronto fra podcast online e talk fruibili in streaming: Radio Raheem Milano proporrà due show dedicati alle tematiche dell'errore; e nei panel on line moderati da Tlon e da Andrea Lai, saranno gli artisti della scena italiana a riflettere sul tema di Maker Music 2021. Ingresso contingentato con obbligo di Green Pass. (ANSA).