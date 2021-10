Conticini al debutto in Cash or trash - Chi offre di più?

ROMA, 02 OTT - "Nei panni di Conticini? È più facile e mi diverto tantissimo". Va controcorrente Paolo Conticini. Sorriso luminoso dell'inguaribile ottimista ("per me il bicchiere è sempre mezzo pieno", dice), l'animo romantico dell'uomo che da 30 anni ama la stessa donna (sua moglie Giada Parra), attore di tanta fiction, teatro e cinema, dopo le esperienze come "padrone di casa" ai David di Donatello e allo Zecchino d'oro, per la prima volta debutta come conduttore di un game show. L'occasione è "Cash or trash - Chi offre di più?", format già di successo in Germania, Francia e UK ora sul Nove, da lunedì 4 ottobre ogni giorno alle 19.15 (e in anteprima di Discovery+). E forse, a sorpresa per un attore, confessa all'ANSA che, sì, "a restare nei miei panni, sono stato benissimo". Dedicato al mondo degli appassionati di oggetti incredibili e curiosi e prodotto da Blu Yazmine per Discovery Italia, "Cash or trash" è il programma dove tutto può essere venduto e comprato. Al centro di ogni puntata un'asta al rialzo in cui cinque veri mercanti ed esperti d'arte - Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D'Onghia - si contendono 'tesori' proposti da persone comuni in cerca di affari. A Conticini il compito di moderare l'asta, cercando di gestire le personalità dei cinque contendenti e allo stesso tempo di far spuntare il prezzo desiderato al concorrente di turno e fargli fare un buon affare. Momento clou, quando i mercanti, ignari della valutazione, possono attuare strategie, piccoli bluff e colpi di scena per accaparrarsi l'articolo. Tra ottobre e novembre, Conticini sarà anche su Rai1 nella fiction "Un professore" e in teatro con "La prima volta", spettacolo tratto dalla sua autobiografia "Ho amato tutto" (Ed. Pacini). (ANSA).