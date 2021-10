Esce la raccolta Paura, viaggio sonoro nel brivido

ROMA, 01 OTT - Cori enigmatici, melodie infantili, ritmi trafelati, percussioni ossessive, sintetizzatori inquietanti. È 'Paura', la raccolta che include 11 tracce inedite che hanno alzato la tensione del cinema horror italiano, colonne sonore di film esoterici e soprannaturali degli anni '70 e di pellicole splatter e slasher degli '80, tratte e rimasterizzate dagli archivi Cam Sugar. L'album, disponibile dal 1 ottobre con Cam Sugar-Decca Records, è impreziosito dall'artwork di Eric Adrian Lee che elabora l'iconografia del cinema horror all'italiana e, in versione deluxe in edizione limitata, da un boxset a forma di pietra tombale. 'Paura' offre un approfondimento unico sul repertorio horror di alcuni dei più celebrati maestri della cinematica quali Ennio Morricone, Riz Ortolani e Stelvio Cipriani e accende i riflettori su compositori per troppo tempo trascurati ma che hanno rappresentato la spina dorsale del cinema italiano come Daniele Patucchi, Marcello Giombini e Berto Pisano. Spazio anche alla partecipazione di ospiti come Edda Dell'Orso, storica vocalist di Morricone, e dei Goblin, noti per aver a lungo collaborato con Dario Argento. L'album racchiude tanto gli eleganti e melanconici crescendo orchestrali di 'La Dama Rossa Uccide Sette Volte' di Bruno Nicolai o di 'Greta - Seconda Versione' di Berto Pisano, quanto gli intensi guizzi softcore di 'Ansimando' di Ennio Morricone o di 'La Notte Che Evelyn Uscì Dalla Tomba' di Bruno Nicolai. La suspense sale con i frenetici sintetizzatori e clavicembali thriller di 'Giallo in Tensione' di Daniele Patucchi, quelli di 'Cerro Torre' di Paolo Gatti e Alfonso Zenga, o, ancora, quelli di 'Devil Dance' di Stelvio Cipriani. 'Paura' include, inoltre, 'Bargain with the Devil #3' di Franco Micalizzi qui per la prima volta su vinile. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film 'Chi Sei?', il cui tema principale è stato oggetto di campionamento da parte della leggenda Hip Hop Pete Rock nella traccia 'After the Storm' di Kali Uchis con la partecipazione di Tyler, The Creator e Bootsy Collins. (ANSA).