Alice nella città, con Belfast, Depp e Famiglia Addams

ROMA, 01 OTT - In concorso titoli di primo piano come Belfast di Kenneth Branagh (in coproduzione con la Festa del Cinema) già vincitore a Toronto e lanciato per gli Oscar, e Petite maman di Celine Sciamma (anche protagonista di un incontro), da poco premiato a San Sebastian, o l'ultimo film interpretato da Piera degli Esposti, Anima bella di Dario Albertini. Masterclass con divi come Johnny Depp (il 17 ottobre) sul mestiere dell'attore e i suoi ruoli comici più famosi, o un autore cult come Mamoru Hosoda; altri nomi pop che arriveranno per i loro film, come Achille Lauro (Anni da cane), Frank Matano (Una notte da dottore) e Louis Garrel (The crusade). L'apertura già annunciata con Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, e fra gli eventi speciali il secondo capitolo animato della Famiglia Addams. Sono fra i punti di forza del programma di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela dedicata al pubblico più giovane della Festa Internazionale del Cinema di Roma (14 - 24 ottobre). 'Alice' che quest'anno si svolgerà sia all'Auditorium Parco della Musica che all'Auditorium Conciliazione "sarà aperta, inclusiva e partecipata. Torniamo a fare festa pensando al pubblico, per aiutarlo a tornare in sala" dice Fabia Bettini, direttrice della sezione con Gianluca Giannelli. Nel concorso di 'Panorama Italia' si va da due titoli premiati a Locarno, il legionario di Hleb Papou e Brotherhood di Francesco Montagner, a due film che affrontano lo sport da una prospettiva inedita, Takeaway di Renzo Carbonera, una delle ultime interpretazioni di Libero de Rienzo e Mancino Naturale di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, mamma di un talento del calcio. Tra gli altri appuntamenti l'omaggio a Francesco Nuti con la versione restaurata di Tutta colpa del paradiso, per la quale arriveranno la famiglia Nuti e Giovanni Veronesi, e il restauro di un cult come Amore Tossico di Claudio Caligari. (ANSA).