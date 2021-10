Genova avrà una statua in bronzo di Paganini

GENOVA, 01 OTT - Per adesso manca ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere inaugurata il 24 ottobre, in un'area vicino al Carlo Felice, la statua di Niccolò Paganini, una grande scultura in bronzo realizzata dallo scultore bresciano Livio Scarpella, donata alla città dalla Fondazione Pallavicino il cui direttore artistico è Vittorio Sgarbi. La città che ha dato i natali al più grande violinista romantico avrà finalmente una statua vera e propria del leggendario musicista: ad oggi infatti si conta solo qualche busto non esposto pubblicamente. Ad anticipare la notizia a margine della presentazione del Paganini Festival, l'assessore alla Cultura del Comune di Genova, Barbara Grosso. "In occasione del concerto finale - ha detto - inaugureremo la statua che sarà posta vicino al Carlo Felice, a sottolineare sempre più come, anche attraverso la musica, Genova conquista un ruolo importante sul palcoscenico internazionale". (ANSA).