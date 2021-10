Dr.Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige e Lamar al Super Bowl

ROMA, 01 OTT - Saranno Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar saranno i protagonisti del prossimo Pepsi Super Bowl Halftime Show, il 13 febbraio 2022 a Los Angeles. Le 5 superstar dell'hip-hop mondiale, appartenenti all'etichetta Interscope Records, saliranno su un unico palco in un evento epocale che festeggia anche i 30 anni di Interscope Records il prossimo anno. L'ultima volta che Los Angeles aveva ospitato il Super Bowl era il 1993, periodo in cui Andre Young (in arte Dr. Dre) e Calvin Broadus Jr (Snoop Dogg) pubblicavano i loro primi album solisti con Interscope, rispettivamente "The Chronic" e "Doggystyle". (ANSA).